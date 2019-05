Am Mittwoch setzte sich ein Mann unweit des weißen Hauses selbst in Brand. In der darauffolgenden Nacht sei er im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen, teilte die Polizei in Washington am Donnerstag mit. Die Hintergründe waren zunächst unklar. Die Polizei nahm Ermittlungen auf. Erst im April hatte sich ein Mann vor dem Zaun des Weißen Hauses angezündet und war anschließend mit Verletzungen ins Krankenhaus gekommen.