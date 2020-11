Abgeschirmt vor den Blicken seiner wartenden Fans wurde die argentinische Fußball-Legende Diego Maradona am Mittwoch aus einem Krankenhaus in Buenos Aires entlassen. Acht Tage, nachdem dem 60-Jährigen ein Blutgerinnsel aus dem Gehirn entfernt worden war. Maradona war am Montag vergangener Woche in ein Krankenhaus der Stadt La Plata eingeliefert worden, weil er sich unwohl gefühlt hatte. Bei einem Scan wurde dann das Gerinnsel entdeckt. Daraufhin wurde Maradona in die Spezialklinik in der Hauptstadt verlegt. Am Mittwoch verließ der Fußballweltmeister von 1986 die Klinik in einem Krankenwagen. Hinter dem Wagen für eine Kolonne von Fans her. Maradona soll sich nun in einer Genesungseinrichtung erholen. In der Nähe soll auch seine Tochter Giannina wohnen. Maradona hat eine lange Geschichte der Drogen- und Alkoholabhängigkeit. In der Vergangenheit hatte er immer wieder mit Gesundheitsproblemen zu kämpfen.

