STORY: Große Show von Marc Cain auf der Berliner Modewoche am Mittwoch. Bunt geht es zu bei der Präsentation der neuen Kollektion. Unter den ganz besonderen Gästen auch das Ex-Modell und Schauspielerin Andie MacDowell in Begleitung ihrer Tochter Rainey Qualley: "Ja, wir tragen Marc Cain. Ich liebe dieses Kleid. Der Stoff fühlt sich einfach fantastisch an. Es entspricht wirklich meiner Art, mich zu kleiden. Entweder trage ich Männeranzüge oder ich will sehr feminin sein." Die Marke Marc Cain wurde in den 70er Jahren von Helmut Schlotterer in Italien gegründet und zog dann später nach Süddeutschland. Im Jahr 2020 hat das Unternehmen einen Umsatz von rund 200 Millionen Euro erwirtschaftet. In Berlin wurde die aktuelle Herbstmode für das laufende Jahr vorgestellt. Die Fashion Week endet am Samstag, den 21. Januar.

Mehr