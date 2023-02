STORY: HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Marco Rose, Trainer RB Leipzig: "Ja, also ich denke, jeder im Stadion teilt meine Meinung. Zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten. Erste Halbzeit, wir nicht im Champions League-Modus, nur hinterhergelaufen, wenig Aggressivität. Obwohl aggressiv waren wir eigentlich, aber wir sind halt nie reingekommen in irgendeinen Zweikampf, so richtig. Gegner hat uns laufen lassen. Zu wenig Aktivität insgesamt. Aber das war nicht das einzige Problem, kam gleich das zweite dazu, dass, wenn wir mal am Ball hatten, dass er relativ schnell weg war. Und das eine bedingt dann immer das andere. Wir haben selbst erste und zweite Bälle verloren, erste Halbzeit. Also Basismomente in dem Spiel, die vielleicht dann auch mal Dich ein Stück weit entlasten könnten. Und dementsprechend eine ganz schlechte erste Halbzeit. Zweite Halbzeit, für mich richtig gut. So wollen wir das gerne sehen. Vor allen Dingen hier zu Hause, mit viel mehr Druck auf den Ball, mit Ballgewinnen, mit mehr Torchancen, mit auch einer Menge Ballbesitz, mit gutem Ballbesitz, auch in ihrer Hälfte. Und dann haben wir uns dafür auch belohnt, mit dem Ausgleich. Hatten noch ein, zwei gute Chancen mehr, mussten auch ein, zwei Konter zulassen. Aber insgesamt war zweite Halbzeit sehr gut. Jetzt haben wir hier ein Unentschieden. Wenn man weiß, dass man zu City fährt, jetzt hätte man lieber gerne ein 3:0, um sich ein bisschen besser zu fühlen. Aber wir sind da, wir sind noch im Spiel. Wir haben jetzt ein Rückspiel. Wer gewinnt, ist weiter. So einfach ist das im Champions League-Achtelfinale. Und wir haben ein paar Tage Zeit, uns zu schütteln, viele Dinge mitzunehmen aus dem Spiel und dann nicht mehr so eine erste Halbzeit zu spielen wie heute."

