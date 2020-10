Er steht nicht länger unter Verdacht - zumindest was die Beihilfe zum Mord angeht. Im Frankfurter Prozess um die Ermordung des Kassseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke hat der zuständige Senat den Mitangeklagten Markus H. aus der Untersuchungshaft entlassen. Es bestehe kein dringender Tatverdacht mehr. Gundula Fehns-Böer ist Sprecherin des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main und erklärt die Hintergründe der Entscheidung: "Der dringende Tatverdacht sagt: Es ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass eine Verurteiltung für die angeklagte Tat stattfindet. Davon ist der Senat nach dem bisherigen Ergebnis der Hauptverhandlung nicht mehr überbezeugt. Der Senat hat im einzelnen auf die zwanzig Tage Hauptverhandlung Bezug genommen und hat ausgeführt, worauf der Tatverdacht damals in der Anklageschrift gestützt worden ist." Der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke war Anfang Juni 2019 auf seinem Grundstück im nordhessischen Wolfhagen erschossen worden. Der Hauptangeklagte Stephan E. hatte den tödlichen Schuss gestanden und behauptet, den Mord gemeinsam mit Markus H. geplant zu haben. "Die Einlassungen lassen sich nach den Einschätzungen des Senats nicht in Übereinstimmung bringen. Und diese Widersprüche oder Ungereimtheiten konnte der Senat auch nicht für sich in einer anderen Weise schlüssig aufdröseln, so dass der Tatverdacht weiterhin bestehen blieb." Laut Anklageschrift fuhr Stephan E. am Abend des 1. Juni 2019 zum Haus von Walter Lübcke in Wolfhagen-Istha, um ihn zu töten. Gegen 23.20 Uhr habe er sich im Schutz der Dunkelheit dem Wohnhaus genähert, wo der damalige Regierungspräsident auf der Terrasse gesessen habe. Aus kurzer Entfernung habe Stephan E. seinem Opfer in den Kopf geschossen. Lübcke verstarb noch in der Nacht. Stephan E. soll schon lange vor dem Attentat die Lebensumstände seines späteren Mordopfers ausgespäht haben. Ausschlaggebend für die Tat sei die von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit getragene völkisch-nationalistische Grundhaltung von Stephan E., so die Bundesanwaltschaft. Das Gericht hatte im Juni zunächst mehr als ein Dutzend Verhandlungstage bis Ende Oktober anberaumt.

