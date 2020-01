Im Iran ist es am Rande des Trauerzugs für den von USA gezielt getöteten General Soleimani zu einer Massenpanik gekommen. Das berichtete das staatliche iranische Fernsehen. Es soll viele Tote gegeben haben. In ersten Berichten war von Dutzenden Todesopfern und zahlreichen Verletzten die Rede. Hunderttausende Menschen hatten sich am Dienstag in Soleimanis Heimatstadt Kerman für die Beisetzung des Kommandeurs der Al-Quds-Brigaden versammelt. Sein Sarg wurde über mehrere Stunden durch die Stadt gefahren. An Trauerfeierlichkeiten für Soleimani haben in den letzten Tagen Hunderttausende Iraner teilgenommen. Allein zu einer Prozession in Teheran am Montag sollen mehr als eine Million Menschen gekommen sein. Wegen des erwarteten Massenandrangs war der Dienstag in Kerman zum örtlichen Feiertag erklärt worden.