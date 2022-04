STORY: In Berlin gelten seit dem 1. April im Kampf gegen Corona nur noch die sogenannten Basis-Schutzmaßnahmen. Damit fällt die allgemeine Maskenpflicht im Einzelhandel und generell in Innenräumen bis auf wenige Ausnahmen. Auch ein Nachweis einer Impfung oder Genesung, die sogenannte 2G oder 3G-Regelung, ist nun nicht mehr erforderlich. “Ja, Maskenpflicht, dass die wegfällt, ist schon gut. Also, keine Ahnung, man kann halt wieder normal irgendwo hingehen, muss nicht gucken, habe ich jetzt die Maske dabei oder nicht.” “Ist auch angenehmer, wenn es warm draußen ist, dass einfach nicht die ganze Zeit die Maske drauf und dann kriegt man schlecht Luft. Ist einfach angenehmer im Großen und Ganzen.” Während einige die neue Freiheit willkommen heißen, sind andere eher skeptisch. “Also aufgrund der momentanen Zahlen finde ich es tatsächlich zu früh und ich denke, die Menschen, oder die Menschen in meinem Umfeld haben sich alle dran gewöhnt. Also, ich glaube, es hätte keine Diskussion gegeben, wenn das jetzt nicht, wenn die Maskenpflicht jetzt nicht gefallen wäre, ich glaube da hätten alle gut mit weiterleben können.” „Ich finde es blöd, in der heutigen Situation wo wir sind finde ich es blöd, die Abschaffung der Maskenpflicht.“ Die meisten anderen Bundeslänger folgen Berlin am Samstag. Das Robert-Koch-Institut hatte zuletzt rückläufige Zahlen bei den Corona-Neuinfektionen verzeichnet. Die Zahl der Corona-Toten war jedoch angestiegen.

