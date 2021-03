HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Christian Lindner (FDP), Parteichef: "Es geht nicht nur um die Seite des Deutschen Bundestages, also Abgeordnete, die aus geschäftlichem, aus Profitinteresse sich an das Gesundheitsministerium gewandt haben, sondern für uns steht auch die Frage im Raum , was ist im Gesundheitsministerium passiert? Wie war es möglich, dass Abgeordnete mit geschäftlichen Interessen erfolgreich Einfluss nehmen konnten auf Beschaffungsvorgänge? Wir wollen keine voreiligen Verdächtigungen äußern, aber es wäre im Interesse der Bundesregierung selbst, hier Klarheit zu schaffen. Das Instrument dafür wäre ein unabhängiger Sonderermittler, der Akteneinsicht im Gesundheitsministerium nehmen kann, der auch Zeuginnen und Zeugen befragen kann, um dann der Öffentlichkeit einen Bericht vorzulegen. Es geht nicht um Vorverurteilung der Regierung, es geht nicht um die Äußerung falscher Verdächtigungen. Aber schon der Anfangsverdacht, schon der mögliche Zweifel, dass etwas nicht mit rechten Dingen zugegangen ist, muss für die Öffentlichkeit ausgeräumt werden." O-Ton Annalena Baerbock (Grüne), Parteichefin: "Und das macht mehr als deutlich, dass wir eben nicht nur von Einzelfällen sprechen können, sondern dass generell an der Haltung, wie man eigentlich mit Transparenz, wie man eigentlich mit einem Mandat und Nebeneinkünften umgehen muss, dringend, dringend was geändert werden muss. Weil ansonsten geht eben nicht nur das Vertrauen in die Union, sondern in den Parlamentarismus, in die Demokratie in Gänze verloren. Das heißt, wenn die hehren Worte von Herrn Laschet und von Herrn Söder jetzt wirklich zu einer Veränderung führen sollten, dann reicht es nicht, allein Selbstverpflichtungen mit Blick auf die eigenen Fraktionen aufzuerlegen, sondern dann muss endlich die Blockade gegen all die Vorschläge, die seit Jahren auf dem Tisch liegen, zu mehr Transparenz auch wirklich allumfassend angegangen werden. Weil eine Selbstverpflichtung allein mit Blick auf diesen schwarzen Filz erinnert doch ein bisschen an die FIFA. Und dann fehlte jetzt nur noch, dass hier eine Ethikkommission mit eingerichtet werden sollte. Stattdessen brauchen wir das, was wirklich notwendig ist. Strukturelle Veränderungen, um den Schaden, der mittlerweile in großem Maßstab angerichtet wurde für den Deutschen Bundestag, entsprechend wieder gemeinsam zu beheben. "

