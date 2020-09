In der Münchner Altstadt rund um den zentralen Marienplatz gilt seit Donnerstag eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum. Dort müssen die Menschen nun also auch auf der Straße eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Dadurch soll eine weitere Ausbreitung des Coronavirus möglichst eingeschränkt werden. Hier die Reaktionen von einigen Passanten am Donnerstag in der Münchner Innenstadt: "Das finde ich in Ordnung. Das stört ein bisschen. Aber man kann ja auch seinen Beitrag für die Gesellschaft und die Problematik leisten." "Ersteinmal, ich kriege keine Luft. Das ist schon anstrengend. Ich arbeite auch den ganzen Tag mit der Maske. Das ist auch anstrengend und weiß nicht, ob es das bringt, was man sagt. Ich glaub es nicht." "Ich finde es vernünftig. Weil wir wissen, was genau dahinter steckt, und deswegen lieber die Sicherheit und die Vorsicht, bevor der ganze Mist in die Hose fällt. Also, ich finde es wichtig." "Das kommt alles viel zu spät. Man hätte das schon im April machen müssen, überall mit einer Maske rumzulaufen." Die bayerische Landeshauptstadt hat schärfere Regeln zur Bekämpfung der Corona-Pandemie in Kraft gesetzt, weil die Sieben-Tages-Inzidenz nach Daten des Landes-Gesundheitsamtes über dem Schwellenwert von 50 liegt. Neben der Regel der Schutzmaske in der Innenstadt dürfen sich zunächst für eine Woche in der Millionenstadt nur noch fünf Personen treffen. Darüber hinaus sind private Feiern und Versammlungen auf 25 Personen in geschlossenen Räumen und auf 50 Leute im Freien beschränkt.

