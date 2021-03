Mit Maske am Meer - Spanien verschärft die Corona-Regeln im Land: Ab Mittwoch gilt das verpflichtende Maskentragen auch in Außenbereichen wie etwa Stränden und Schwimmbädern. Auch wenn dort der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann. Auf Mallorca trifft die Regelung auf Zustimmung: "Also ich finde, dass die Vorkehrungen gegen Corona hier in Spanien oder auf Mallorca direkt besser als in Deutschland sind. Hier wird überall eine Maske getragen. Jeder macht es, jeder hält sich daran. Überall ist Desinfektionsmittel. Ist okay, ist sehr gut." "Ich denke, die Regel ist gut. Auf jeden Fall ist es hier sehr sicher und wenn wir sie jetzt auch am Strand tragen sollen, ist das kein Problem. Jeder ist hier, um die Sonne und die Freizeit zu genießen. Ich denke, es ist sehr gut, dass Mallorca strenge Regeln aufstellt, damit es weniger Infektionen gibt und wir sicher herumlaufen können. Also, die Sicherheit ist gut, kein Problem, wir werden uns alle gerne daran halten." Auf Kritik trifft hier eher die Sperrstunde ab 17: 00 Uhr: "Also 5 Uhr ist etwas zu früh. Sind nur so wenige Leute hier und alle passen gut auf, glaube ich. Alle halten sich gut an die Regeln. Alle haben Maske auf und alle sind sehr vorsichtig. Und ich glaube, es könnte 18, 19 Uhr sein, das wäre vollkommen in Ordnung. Die meisten Leute gehen dann eh ins Hotel zum Abendbrot." In anderen Landesteilen haben Restaurants und Bars derzeit noch bis 22:00 Uhr geöffnet. Das wollen die Behörden auf Mallorca nicht riskieren. Auf der Insel waren die Corona-Fallzahlen zuletzt wieder gestiegen.

