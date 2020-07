In Spanien ziehen Städte und Regionen die Coronamaßnahmen wieder an. Die Stadtverwaltung von Madrid hat unlängst eine Regelung erlassen, die seit heute greift: jeder und jede hat im öffentlichen Raum eine Mund-Nasen-Bedeckung zutragen, immer und überall, auch im Freien. Im Zentrum von Madrid waren nach Inkrafttreten - trotz der Hitze - fast ausschließlich Menschen mit Masken zu sehen. "Es ist perfekt. Aber das hätte schon vor Tagen passieren müssen, als alles begann. Es ist der einzige Weg, um alle dazu zu bewegen." "Das ist wirklich unkomfortabel und ich denke es hilft nicht viel. Denken Sie an die U-Bahn. Die Züge kommen seltener, so dass sich dann mehr Menschen in einen Wagen zwängen. Ich denke, dass da auch die Masken nicht viel nützen denn wir atmen ja unreine Luft." "Wenn es der einzige Weg ist, den Virus zu stoppen, dann müssen wir die Masken tragen. Meiner Meinung nach können wir uns nur durch Vorsicht schützen. Und wenn die Masken denn funktionieren und eine Maskenpflicht die einzige Möglichkeit ist, die Menschen dazu zu bekommen, dann muss das eben so sein." In 17 spanischen Regionen gilt die Maskenpflicht ebenfalls. Mit fast 13.000 Fällen in sieben Tagen ist in Spanien ein Wiederaufflammen der Infektionen zu beobachten. Großbritannien hatte daraufhin eine Quarantänepflicht für Reisende eingeführt, die von Spanien kommend einreisen wollen. Die Bars in Madrid müssen nun um ein Uhr morgens schließen. In den Außenbereichen von Restaurants sind Gruppen von maximal zehn Menschen erlaubt.

Mehr