Die Person sieht aus wie ein Mädchen im Teenager-Alter. Aber nur auf den ersten Blick. Da sich die Person laut Gefängnisangaben hier in Brasilien am Wochenende auffällig nervös verhielt, schauten die Sicherheitskräfte genauer hin. Und siehe da - hier der Maske seiner 19-jährigen Tochter verbarg sich in diesem Gefängnis von Rio de Janeiro der Gang-Chef Clauvino da Silva. Er wollte verkleidet ausbrechen und seine ihn besuchende Tochter an seiner statt in der Haft zurücklassen. Die Behörden erklärten, man untersuche nun auch deren Rolle bei dem außergewöhnlichen Ausbruchsversuch. Der Verurteilte selbst gilt als eine der Führungsfiguren im Drogenhandel in Brasilien. Der Mann sei nun in ein Hochsicherheitsgefängnis verlegt worden und erwarte weitere Strafmaßnahmen.