Massenausbruch in Mamming: Nach dem Corona-Ausbruch in einem landwirtschaftlichen Betrieb im bayerischen Mamming verschärft Bayerns Landesregierung nach eigenen Angaben die Kontrollen an solchen Höfen. Alle Betriebe würden in noch kürzeren Intervallen auf ihre Hygienekonzepte geprüft, kündigte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder an. Dies werde unangemeldet geschehen und könne Tag und Nacht passieren. Die Bußgelder bei Verstößen würden auf 25.000 Euro verfünffacht. Zudem werde man alle Saisonarbeiter verpflichtend testen. Sollte der Ausbruch in Mamming, auf diesem großen Bauernhof, mit bisher fast 200 positiv Getesteten begrenzt bleiben, werde die Quarantäne-Pflicht und der Lockdown weiter nur für den Betrieb gelten. Die Landesregierung zeigt sich nun bemüht, Vertrauen zu schaffen und baute am Montag eine Covid-Teststation in Mamming auf. Dort sollen sich Bürger freiwillig testen lassen können. Die Meinungen hier zum gesamten Geschehen scheinen geteilt: O-Ton: "Aber mein Gott, es ist natürlich nicht schön, wenn es so viele Fälle sind, das muss ich schon sagen." O-Ton: "Es ist halt toll, wenn das so schnell angeboten wird. Das muss ich schon sagen, das ist schnell gegangen, auch am Freitag mit den Tests." O-Ton: " Wir sind da, damit es sicher ist, dass es eingegrenzt wird. Das ist eine bescheidene Situation in Mamming. So bekanntwerden, das ist nicht gut." Die Helfer, die laut Medienberichten aus Ungarn, Rumänien, Bulgarien und der Ukraine kommen, waren bei der Gurkenernte auf sogenannten Gurkenfliegern eingesetzt. Der komplette Betrieb steht unter Quarantäne. Das Landratsamt hat einen Bauzaun um das Gelände errichtet, ein Sicherheitsdienst überwacht das Ausgehverbot, Lebensmittel werden angeliefert. Da die Erntehelfer wenig Kontakt zur ortsansässigen Bevölkerung hatten, geht das Landratsamt laut eigener Aussage bisher davon aus, dass sich die Infektionen nicht über den Hof hinaus verbreitet haben.