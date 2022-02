Ein Ständchen zur Hochzeit - und das für Hunderte Paare auf einen Streich. Hier in Mexiko fanden am Valentinstag mehrere Massenhochzeiten statt. Die Nachfrage nach Terminen am Feiertag der Liebenden am 14. Februar dürfte groß gewesen sein. Warum also nicht alle auf einmal den Bund fürs Leben schließen? "Die Pandemie hat uns alle hart getroffen. Meine Arbeit als Wrestler ging verloren, wirtschaftlich gesehen. Also haben wir uns für diese Art der Hochzeit entschieden. Das spart allen Geld." Ein Termin für alle und die anderen Paare vermitteln den Eindruck eines vollen Saals und vieler Gäste. Auch in Caracas in Venezuela kamen Brautpaare zusammen. Hier allerdings durften sie einzeln nach vorne treten, für den Start des neuen Lebens als verheiratetes Paar.

