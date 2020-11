Fast neune Monate nach Ausbruch der Coronavirus-Pandemie sind am Wochenende Tausende Menschen in Buenos Aires auf die Straße gegangen. Zu Fuß und in ihren Fahrzeugen, und unter offensichtlicher Einhaltung von Maskenpflicht und Abstandsregeln, legten sie lautstark den Verkehr lahm. Für Demo-Teilnehmer Carlos befindet sich Argentinien am Rande der schlimmsten wirtschaftlichen und sozialen Krise in der Geschichte des Landes. „Wir befinden uns jetzt schon seit neun Monaten in dieser Anomie, und die Leute können nicht mehr. Sie haben ihre Arbeit verloren, ihre Ersparnisse, Familien wurden zerstört, Grundstücke sind verloren gegangen, das Land ist völlig außer Kontrolle. Wir sagen jetzt basta, es reicht, die Regierung sollte abdanken und eine neue Führung sollte das Land wieder aufrichten. Es kann nicht sein, dass in einem Land in dem Nahrungsmittel für über 400 Millionen Menschen hergestellt werden fast 50% der Menschen an struktureller Armut leidet." Argentinien, die drittgrößte Wirtschaftskraft in Südamerika, befand sich schon vor Beginn der Pandemie in der Krise, viele der Demonstranten kritisieren daher direkt den Kurs der Regierung unter Präsident Alberto Fernandez. In vielen Teilen des Landes waren sehr strenge und lange Lockdown-Maßnahmen verhängt worden.

Mehr