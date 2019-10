Der Rassismus im Stadion von Sofia war deutlich am Montagabend, am Rande des EM-Qualifikationsspieles zwischen Bulgarien und England. Etliche Fans der Gastgeber machten Affengeräusche und zeigten Nazi-Verhalten, vor allem mit Blick auf dunkelhäutige Spieler in den Reihen der Engländer. Der Vorsitzende der englischen Fußball-Vereinigung Greg Clarke, der vor Ort war, sagte, es sei wahrscheinlich eine der schlimmsten Fußballnächte gewesen, die er erlebt habe. Das Spiel wurde vom Schiedsrichter zweimal unterbrochen, im Rahmen eines Drei-Schritte-Verfahrens des Europäischen Fußballverbandes UEFA, um rassistisches Verhalten von Fan-Gruppen zu stoppen. Während des Spieles machten mehrfach Spieler wie Debütant Tyrone Mings von Aston Villa ihren englischen Trainer Gareth Southgate auf rassistisches Verhalten bulgarischer Anhänger aufmerksam. Southgate sagte, seine Spieler hätten dann gemeinsam entschieden, trotzdem nach der Pause weiterzuspielen: O-Ton: "Ich bin unglaublich stolz auf alle Spieler und auf die Betreuer. Natürlich können wir dafür kritisiert werden, dass wir nicht hart genug gewesen sind, aber ich denke, wir haben ein Riesenstatement abgegeben. Und offen gesagt - wir sind in einer Lage, in der wir es unmöglich allen recht machen können. " Der Trainer von Bulgarien, Ex-Bundesligaprofi Krasimir Balakow, sagte ebenso wie einige seiner Spieler, man habe nichts Verdächtiges vernommen von den Rängen: O-Ton: "Ich war total auf das Spiel konzentriert. Ich habe daher rigentlich nichts gehört. Aber ich habe gerade mit einigen englischen Presse-Verantwortlichen gesprochen. Und ich habe denen gesagt, wenn sich das als wahr erweist, dann müssen wir uns schämen und um Entschuldigung bitten, dass solche rassistischen Vorfäle in Bulgarien geschehen. Das ist die Wahrheit!" Das Match fand ohnehin vor reduziertem Publikum statt, was eine Strafe der UEFA war nach rassistischem Verhalten bulgarischer Anhänger im Juni bei Spielen ihres Teams gegen Tschechien und Kosovo. Das aktuelle Spiel war vom Schiedsrichter zwar zweimal unterbrochen worden, aber es wurde nicht offiziell abgebrochen. England gewann die Partie sehr klar mit 6:0. Die UEFA kündigte eine ausführliche Untersuchung der Vorfälle an. Und der Regierungschef von Bulgarien, der als national-konservativ geltende Boiko Borissow, forderte den Rücktritt des bulgarischen Fußball-Verbandschefs, was laut Medienberichten dann auch rasch vollzogen wurde.