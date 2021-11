An Bord der SpaceX Raumkapsel "Endurance" ist erstmals seit drei Jahren wieder ein deutscher Astronaut ins Weltall gestartet. Der Ingenieur Matthias Maurer von der Europäischen Weltraumorganisation ESA hob um Mittwochabend mit drei NASA-Kollegen vom US-Weltraumbahnhof in Cape Canaveral ab. Der Start wurde im Internet live von der US-Raumfahrtbehörde NASA übertragen. Nach einem etwa 22-stündigen Flug sollen die vier Astronauten an der Internationalen Raumstation ISS andocken, die in einer Umlaufbahn von etwa 400 Kilometern Höhe um die Erde kreist. Maurer hat einen Doktortitel in Materialwissenschaft und musste jahrelang für die Reise in die Schwerlosigkeit trainieren. Ein halbes Jahr lang wird er auf der ISS leben und arbeiten. In dieser Zeit soll er rund 150 Experimente durchführen und auch einen Außeneinsatz absolvieren. Als Erstes wolle er aber vom Beobachtungsturm der ESA ein Blick auf die Erde werfen, so Maurer.

