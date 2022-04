STORY: Glück im Unglück hatten Bewohner in der bolivianischen Hauptstadt La Paz. In der Nacht zu Mittwoch stürzte eine 30 Meter lange Mauer auf ihre Häuser. Verletzt wurde nach Behördenangaben niemand. Die Anwohner konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Starke Regenfälle und aufgeweichter Boden hatten die Mauer zum Einsturz gebracht. Die Aufräumarbeiten dauerten am Mittwoch an. Die fünf betroffenen Familien holten ihre Habseligkeiten aus Trümmern. Sie können zunächst nicht in ihre Häuser zurückkehren.

