Einen Tag nach ihrem wohl letzten internationalen Auftritt im Amt tritt die britische Premierminsiterin Theresa May als Parteivorsitzende zurück. Sobald ein neuer Parteichef - oder eine neue Chefin für die Konservative Partei feststeht wird, sie auch das Amt der Premierministerin ablegen. Ihre größten Ziele bleiben nach ihrer dreijährigen Amtszeit unerfüllt - Großbritannien erfolgreich aus der EU herauszuführen, und die tiefe Spaltung ihres Landes zu überwinden. May, die vor dem Brexit-Referendum eigentlich für den Verbleib in der EU geworben hatte, kam bei dem Ringen um ein Abkommen sichtlich oft an ihre Grenzen. In ihrer Konservativen Partei, den Tories, werden Forderungen lauter, die EU in jedem Fall Ende Oktober zu verlassen. Dies müsse die unverrückbare Politik der Regierung sein, heißt es in einem Papier von euroskeptischen Tory-Abgeordneten. Sie bilden die einflussreiche Gruppierung European Research Group (ERG), deren Stimmen zum mehrfachen Scheitern von Mays vorgeschlagenem Brexit-Abkommen im britischen Parlament beitrugen. Die Gruppe formuliert nun klare Forderungen an einen Nachfolger Mays. Ihr Deal gilt in dieser Gruppe als komplett gescheitert, sie fordert zwingend einen Austritt am 31. Oktober, ganz gleich, ob es bis dahin einen Deal gibt oder nicht. Für die Nachfolge von May gibt es bisher elf Kandidaten. Einige teilen die Ansicht, besser ohne Abkommen als gar nicht auszutreten, der frühere Außenminister Boris Johnson etwa. Die erste Abstimmungsrunde über den Tory-Vorsitz ist für kommende Woche angesetzt. Erst wenn nur noch zwei Kandidaten übrig bleiben, sollen die rund 160.000 Parteimitglieder per Briefwahl den neuen Vorsitzenden bestimmen. Der Financial Times zufolge will Theresa May zufolge vor ihrem Rücktritt nun noch Milliardenprogramme für die Bildung bekanntgeben. Allerdings sei darüber ein Streit mit Finanzminister Philip Hammond ausgebrochen. Er wolle eine gefüllte "Kriegskasse" haben, bis die Gefahr eines ungeordneten EU-Austritts gebannt sei.