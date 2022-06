STORY: Das gelbe McDonald’s M in Russland ist bereits Geschichte – als Reaktion auf den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine hat sich das Unternehmen aus dem Land zurückgezogen und seine Filialen verkauft. Am Sonntag sollen diese wiedereröffnet werden, zunächst an 15 Standorten in Moskau. Das neue Logo soll zwei Pommes Frites und einen Burger darstellen, einen Namen hat die Kette allerdings noch nicht. Durch den Verkauf der Filialen strich McDonald’s rund 1,4 Millarden US Dollar an Verlusten ein. Ein Recht auf Rückkauf innerhalb der nächsten 15 Jahren hat sich das Unternehmen gesichert, allerdings zu ungeklärten Bedingungen. Als McDonald’s 1990 seine erste Filiale in Moskau eröffnete, war dies ein gefeiertes Symbol für die schrittweise Öffnung Russlands gegenüber dem Westen. Auch die Wiedereröffnung in gänzlich neuem Look scheint kaum weniger symbolträchtig.

