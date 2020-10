Diese drei Wissenschaftler erhalten in diesem Jahr den Nobelpreis für Medizin. Das hat das Nobelpreiskomitee des schwedischen Karolinska Instituts entschieden. Die Auszeichnung gehe an die US-Amerikaner Harvey J. Alter und Charles M. Rice sowie an den Briten Michael Houghton - und zwar für die Entdeckung des Hepatitis-C-Virus. Zunächst habe er die drei gar nicht ans Telefon bekommen und habe ein paar Mal anrufen müssen, um die gute Nachricht zu übermitteln, so Komiteemitglied Thomas Perlmann am Montag in Stockholm. Die Entdeckung des Hepatitis-C-Virus habe dazu beigetragen, chronisch verlaufende Hepatitisfälle zu erklären, so das Komitee in seiner Begründung. Auf dieser Grundlage habe man Bluttests und neue Behandlungsmöglichkeiten entwickeln können. Das Virus kann Leberzirrhose und Krebs auslösen. Die Auszeichnung ist mit umgerechnet mehr als neun Millionen Euro dotiert.

Mehr