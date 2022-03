STORY: Hinweis: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Jördis Frommhold, Chefärztin Median Klinik Heiligendamm: "Es sind mehrere Hunderttausend bis zum Teil Millionen Menschen allein bei uns in Deutschland, die von diesem Krankheitsbild betroffen sind. Und es sind nicht, wie häufig angenommen, die Alten, die Kranken oder die Menschen, die eine ungesunde Lebensweise führen, sondern es sind die Jungen, die sportlichen und die dynamischen Menschen, die das ganze Leben häufig noch vor sich haben. Meistens in dem jungen Alter zwischen 20 bis 50 Jahren und häufig nach einem vorhergegangenen, eher milden Akut-Verlauf. Dann entwickeln sich mit Abständen von ein bis manchmal auch drei Monaten die Long Covid-Symptome, die sehr heterogen sind und gar nicht mal unbedingt denen des Akut-Verlaufs entsprechen. Ich erinnere mich an den 40- jährigen Triathlet, der einen leichten Verlauf hatte und jetzt ist schon ein langsamer Spaziergang von 20 Minuten eine Herausforderung, ist fast für ihn nicht zu bewältigen. Die Infektion war im April 2020. Die 35-jährige Mutter mit zwei Kindern kann ihrem Erstklässler vielleicht die Hausaufgaben vorlesen. Sie kann ihm aber nicht bei der Lösung helfen, weil sie leider den Inhalt gar nicht versteht. Der 25-jährige Student muss leider wieder anfangen, die Grundrechenarten zu lernen, weil er auch das vergessen hat. Die 42 jährige Krankenschwester überflutet ihre Küche, weil sie leider vergessen hat, dass sie zum Abspülen den Wasserhahn angemacht hat. Ich könnte ihnen noch tausende solcher Beispiele nennen. Und ich denke, es wird auch in vielen Berichten deutlich: Das sind alles Menschen, die vorher so gut wie keine Vorerkrankungen hatten, die ein ganz normales Leben geführt haben und die jetzt durch Long Covid massiv in ihrem Alltagsleben, in ihrer Familie, in ihrem Arbeitsfeld eingeschränkt sind. Wir haben es also mit einer chronischen, bisher noch nicht heilbaren Krankheit zu tun, deren Ursache wir noch nicht vollständig geklärt haben und wo es dementsprechend auch keine medikamentöse Therapie gibt. Aber - und das ist sehr wichtig- wir können die Symptome lindern. Wir haben mittlerweile zwei Jahre Erfahrung im rehabilitativen Bereich und haben verschiedenste Möglichkeiten, eine Symptomlinderung herbeizuführen und dem Patienten zu vermitteln, wie man mit Long Covid leben kann. Das heißt, diese Symptome müssen aber zunächst erkannt werden. Long Covid muss als Krankheit benannt werden und die Betroffenen müssen dann schnell einer Therapie zugeführt werden. Weil je länger die Patienten mit diesen Symptomen sich plagen, desto eher ist die Chronifizierungsgefahr gegeben und desto schwerer sind diese Menschen dann auch wieder in ihren Alltag und in ihren Beruf einzugliedern."

