Meeresbiologen haben möglicherweise eine bisher unbekannte Art von Schnabelwalen entdeckt. Vor der mexikanischen Insel San Benito filmten sie diese Tiere. Bei der Analyse der Aufnahmen erkannten sie, dass die Zähne der Wale anders angeordnet sind, als bei den bisher bekannten Arten. Auch der Gesang der Tiere sei ungewöhnlich. O-TON JAY BARLOW, MEERESBIOLOGE: "Es wurde uns klar, dass das keine Perrin-Schnabelwale sind. Wir haben etwas Neues beobachtet, etwas, dass wir in dieser Gegend nicht erwartet haben. Etwas, das sich sowohl akustisch als auch vom Aussehen her von den bisher bekannten Arten unterscheidet." Schnabelwale sind sehr scheue Tiere. Sie halten sich meistens in Tiefen von etwa 900 Metern auf, wo sie Nahrung finden und vor Feinden geschützt sind. Nur zum Luftholen kommen sie gelegentlich an die Oberfläche. Die Wissenschaftler haben Wasserproben entnommen. Sie hoffen, dort einige Hautzellen der Tiere zu finden. Eine DNA-Analyse könnte dann zeigen, ob es sich wirklich um eine neue Art handelt.

