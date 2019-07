Der ADAC warnt am Freitag vor einem "Mega-Stauwochenende". In ganz Deutschland haben die Schüler nun Ferien. Viele europäische Nachbarn wie die Niederländer starten in die zweite Reisewelle. Und die knapp 600 Baustellen auf deutschen Autobahnen sorgen zusätzlich für Engpässe. Das sagt die Sprecherin des ADAC, MELANIE MIKULLA. "Betroffen sind natürlich die Hauptreiserouten, die sowohl in den Norden als auch in den Süden führen. Und wenn man sich jetzt mal den Süden anschaut, dann ist es natürlich die A9, da sind gerade sehr viele Baustellen, dann rund um München, die A99 und die A8 natürlich in Richtung Salzburg, da ist der Irschenberg immer sehr belastet." Wer in einen Stau gerät, sollte auf der Autobahn bleiben. Denn die Umgehungsstraßen sind oftmals gar nicht schneller. Manche Landstraßen dürfen zum Stauumfahren gar nicht genutzt werden, sagt Mikulla. "Gerade in Österreich kann man in Tirol und in Salzburg nicht von der Autobahn abfahren, um eine Ausweichroute zu nehmen. Die Landstraßen sind dafür gesperrt, das heißt, hier braucht man einen Nachweis, dass man zum Beispiel ein Hotel hat, um abzufahren. Mikulla rät außerdem: Angesichts der hohen Temperaturen sollten die Autofahrer stets genügend Getränke mit an Bord haben.