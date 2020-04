Dominic Raab, britischer Außenminister und derzeit mit den Aufgaben des Premierministers betraut, hat am Ostersonntag einen traurigen Rekord verkündet. Raab zufolge hat das Vereinigte Königreich am Wochenende die Zahl von 10.000 Toten in Folge einer Infektion mit dem Coronavirus überschritten. In den letzten beiden Tagen sind jeweils mehr als 900 Menschen an dem Coronavirus gestorben. "Das zeigt uns, wie gefährlich Das Coronavirus ist und wie wichtig die Anstrengung eines jeden Einzelnen." Gleichzeitig teilte er mit, dass Premierminister Boris Johnson das Krankenhaus nach einer Woche verlassen habe. Der an Covid-19 erkrankte Johnson dankte dem Nationalen Gesundheitsdienst, sein Leben gerettet zu haben. Daran bestehe kein Zweifel, sagte der 55-Jährige am Sonntag in einer Videobotschaft. Johnson war wegen hartnäckiger Symptome am vergangenen Sonntag in eine Londoner Klink gebracht und einen Tag später auf die Intensivstation verlegt worden. Dort verbrachte er drei Nächte. Sein Leben habe auf Messers Schneide gestanden, so Johnson. Er wird sich nun auf dem Landsitz der britischen Regierung in Checkers erholen und noch nicht an den Schreibtisch zurückkehren.