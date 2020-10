Die Regierung von Ministerpräsident Narendra Modi setzt derzeit ihre Pläne um, die indische Wirtschaft wieder anzukurbeln. Zahlreiche Maßnahmen im Rahmen des Lockdowns werden zurückgenommen. So durften Kinos wieder mit halber Zuschauerzahl öffnen. Örtliche Behörden werden ab Mitte des Monats entscheiden, ob sie wieder Unterricht an Schulen erlauben. Und doch: Die Zahl der Corona-Toten ist nun auf mehr als 100.000 gestiegen. Indien ist damit das dritte Land weltweit nach den USA und Brasilien, das diese Marke überschritten hat. Zusammen stehen diese drei Nationen für fast 45 Prozent der über eine Million Corona-Toten weltweit. Die indischen Behörden meldeten am Samstag insgesamt 100.842 durch Covid-19 Verstorbene sowie einen rasanten Anstieg der täglichen Infektionszahlen, mehr als irgendwo sonst auf der Welt. Ein Arzt aus der Gegend von Gorakhpur im nordindischen Bundesstaat Uttar Pradesh sieht das Verhalten vieler Mitbürger kritisch. "Maskennutzung und Handdesinfektion haben dramatisch abgenommen. Selbst bei Anrufen werden Warnhinweise abgespielt. Aber die Leute hören das, nur um es dann zu ignorieren. Auch in die Krankenhäuser kommen die Menschen ohne Masken. Wir erinnern sie daran, aber sie legen die Masken immer wieder ab." Angesichts des bevorstehenden Winters und zahlreicher religiöser Feste rechnen Experten mit weiter steigenden Infektionszahlen. Allerdings ist die Rate an Todesfällen hier im Vergleich zu den USA oder Brasilien deutlich niedriger. Im Durchschnitt starb in Indien weniger als ein Mensch pro 10.000 Infizierten, in Brasilien und den USA lag diese Ziffer bei sechs Toten pro 10.000 Infizierten. Das hat Zweifel an der Richtigkeit der Daten aufkommen lassen. So warf US-Präsident Donald Trump Indien Ungenauigkeiten bei der Meldung von Todesfällen vor.

Mehr