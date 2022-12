STORY: Durch ein Leck an einer Öl-Pipeline im US-Bundestaat Kansas sind in den letzten Tagen mehr als 14.000 Barrel Rohöl ausgelaufen. Es ist das größte Pipeline-Unglück in den USA seit fast zehn Jahren, teilten die Behörden mit. Große Teile des Öls waren in einen Fluss geflossen. Nach Angaben der örtlichen Behörden bedrohte der Ölteppich aber weder die örtliche Wasserversorgung noch mussten die Anwohner evakuiert werden. Arbeiter haben Sperren ausgelegt, um zu verhindern, dass sich das Öl weiter ausbreitet. Die betroffene Keystone-Pipeline ist seit Mittwoch stillgelegt. Es war bereits der dritte Austritt von mehreren tausend Barrel Rohöl aus der Pipeline seit ihrer Eröffnung im Jahr 2010. Die Ermittler sind dabei herauszufinden, was das Leck verursacht hat.

