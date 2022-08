STORY: Bisher war das hier die behördliche Sicherstellung der größten Menge Drogen in El Salvador im laufenden Jahr. Das Rauschgift: Kokain. Von der Regierung veröffentlichte Aufnahmen zeigten die hohe Anzahl an Drogenpaketen im Hafen La Concordia. Verteidigungsminister Rene Merino äußerte sich am Freitag zu den Details. "Insgesamt wurden 3.640 Kilogramm Kokain mit einem Wert von 91 Millionen Dollar beschlagnahmt. Eine wichtige Einzelheit ist, dass vier der Festgenommenen in Südamerika aktenkundig sind." Die neun Verhafteten stammten demzufolge aus Ecuador, Kolumbien und Guatemala. Der Einsatz umfasste zwei Marine-Razzien, die der Sicherheitsminister des zentralamerikanischen Landes als nicht leicht bezeichnete.

