Das Ausmaß der Zerstörung nach heftigen Regenfällen hier im brasilianischen Petropolis ist auf den ersten Blick erkennbar. Zunächst sprachen die Behörden von mindestens 34 Toten. Einwohner der Stadt in den Bergen unweit von Rio de Janeiro zeigten sich am Mittwoch erschüttert von den Auswirkungen des Hochwassers und der Erdrutsche in der Region. "Das Wasser kam so plötzlich, und dann steig es nach und nach, die Wand hier hat alles mitgerissen, dem Wasserdruck hat nichts standgehalten, auch die Menschen auf der Straße nicht. Es war sehr schwierig. Jetzt von vorne anzufangen wird..." "Zwei Meter stand das Wasser hoch, so viel Wasser. Das hat niemand zuvor gesehen, nie haben wir erlebt, was gestern los war, ich weiss nicht, was ich sagen soll, wir haben alles verloren." Petropolis zählt etwa 300.000 Einwohner. Erst kürzlich waren auch im benachbarten Bundesstaat Minas Gerais Tote nach Erdrutschen und Überschwemmungen zu beklagen.

Mehr