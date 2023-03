STORY: Der berühmte Bondi Beach in Sydney. Teile von Ostaustralien erlebten mit Temperaturen von mehr als 40 Grad Celsius am Montag den heißesten Tag seit mehr als zwei Jahren. In Penrith, einem Vorort westlich von Sydney, wurden am Nachmittag 40,1 Grad gemessen - der heißeste Tag seit dem 26. Januar 2021. Einige Städte im Landesinneren meldeten fast 41 Grad. Selbst am Kühlung versprechenden Meer war es so manchem Strandbesucher dann doch zu warm. Die Sonne brenne, so diese Urlauberinnen. "Es ist einfach sehr heiß, es gibt keinen Schatten, also werden wir bald aufbrechen. Wir wollen nicht zu lange in der Sonne bleiben." "Es ist in Ordnung hier am Strand, aber ich würde sagen, wenn man nicht am Meer ist, ist es ziemlich heiß. Also, wir waren richtig am Schwitzen." Die heißen und trockenen Bedingungen werden nach Angaben des nationalen Wetterbüros voraussichtlich bis Mittwoch anhalten. "Wir sagen Temperaturen im oberen Bereich der 30 und knapp über 40 Grad voraus, für den größten Teil des Ostens und des Nordens von New South Wales.", so Meteorologin Sarah Scully. In den meisten Regionen des Bundesstaates New South Wales wurde das Entzünden von Feuer im Freien strikt verboten. Mehr als 30 öffentliche Schulen, vor allem im Landesinneren, blieben wegen der großen Hitze geschlossen.

