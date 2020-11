Über 50 Millionen Menschen haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt. Aktuell steigen die Zahlen vor allem in den Vereinigten Staaten und Europa. Der Oktober war der Monat mit den bisher meisten Infektionen. Die USA waren das erste Land mit täglich mehr als 100.000 gemeldeten Fällen. Mit Sorge blicken Experten dem Thankgiving-Feiertagen Ende November entgegen. Bereits am vergangenen Wochenende hatte das Land einen düsteren Rekord von mehr als 130.000 täglichen Fällen zu verzeichnen. Mit bisher rund 12 Millionen Fällen hat Europa mittlerweile Lateinamerika als insgesamt am schlimmsten betroffene Region abgelöst. Fast ein Viertel aller Todesfälle an oder mit dem Virus sind hier zu betrauern. Gesundheitssysteme in ganz Europa werden erneut auf die Probe gestellt. Unter anderem in Deutschland, Frankreich oder Großbritannien, müssen viele Bürger wieder in ihren vier Wänden bleiben. Mehr als eineinviertel Millionen Menschen sind an der Ende letzten Jahres in China aufgetretenen Atemwegserkrankung gestorben.

