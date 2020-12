Bilder von einer Intensivstation in Deutschland. Wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen arbeiten viele Ärzte, Schwestern und Pfleger in den Krankenhäusern am Limit. Währenddessen verzeichnet Deutschland einen neuen Höchstwert an Corona-Todesfällen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Mittwoch 952 Tote binnen 24 Stunden. Rein rechnerisch stirbt damit etwa alle 1,5 Minuten ein Mensch in Deutschland an oder mit dem Virus. Der bisherige Rekordwert lag am vergangenen Freitag bei 598 Corona-Toten innerhalb eines Tages. Die Zahlen dürften aber etwas verzerrt sein, weil am Dienstag keine Daten aus Sachsen vorgelegen hatten und nun nachgemeldet wurden. Am Dienstag hatte RKI-Präsident Lothar Wieler die Lage als so ernst wie nie zuvor bezeichnet: "Meine Damen und Herren. Im Moment infizieren sich viel zu viele Menschen mit Sars-Cov-2. Was wir derzeit sehen, ist die Sorglosigkeit einiger Menschen. Für die andere Menschen wiederum einen sehr hohen Preis zahlen müssen. Von den Ausbrüchen in Heimen und den Todesfällen hatte ich gerade berichtet. Beides nimmt weiter zu. Die Gesundheitsämter sind zunehmend erschöpft. Sie schaffen es zum Beispiel nicht mehr Kontaktpersonen zu ermitteln oder das Infektionsumfeld zu klären. Viele Krankenhäuser kommen an ihre Belastungsgrenze. Ärztinnen, Ärzte, das Pflegepersonal arbeiten am Limit. Wir können und müssen alle dazu beitragen, dass das Infektionsgeschehen wieder besser unter Kontrolle kommt. Und zwar sofort." Die rasant steigenden Infektionszahlen hatten Bund und Länder veranlasst, den bisherigen Teil-Lockdown zu verschärfen, um die zweite Welle zu stoppen. So müssen bis auf Lebensmittelläden und andere Geschäfte des täglichen Bedarfs alle anderen ab Mittwoch schließen - zunächst bis zum 10. Januar. Auch Schulen und Kitas sollen nach Möglichkeit nicht öffnen. Betriebe werden aufgefordert, wenn möglich auf Heimarbeit umzustellen. Bundesgesundheitsminister Spahn geht davon aus, dass trotz der Aussicht auf die baldige Zulassung eines Impfstoffes die Abstands- und Hygieneregeln den Alltag in Deutschland noch einige Zeit bestimmen werden. Man könne aber zuversichtlich sein, dass es ab dem Sommer Zug um Zug eine Rückkehr in die Normalität geben könne. Der Sommer sei eine Perspektive, mit der man umgehen könne, sagte Spahn.

