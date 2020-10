Brasilien hat am Mittwoch die Marke von fünf Millionen bestätigten COVID-19-Fällen überschritten. Das Land hat fast 150.000 Todesopfer an oder mit dem Virus zu beklagen. Brasilien weist damit in der Pandemie nach den USA und Indien weltweit die meisten Infektionen und Todesfälle auf. Obwohl die Zahl der Neuinfektionen seit dem Höchststand im Juli zurückgegangen ist, werden im Schnitt immer noch über 26.000 COVID-19-Fälle täglich neu gemeldet. Experten warnen davor, dass Brasilien die Vorsichtsmaßnahmen des Social Distancing zu schnell zurückfährt, und sich damit der Gefahr einer zweiten Welle aussetzt. Der Epidemiologe Roberto Medronho von der Universität Rio glaubt ohnehin, dass die Zahlen viel höher liegen könnten. "Brasilien hat diese Woche die traurige Marke von fünf Millionen COVID-19-Fällen erreicht. Diese wahre Zahl dürfte aber viel höher sein, wegen der niedrigen Testzahlen. Nun ist der Frühling da und die Temperaturen steigen. Das führt dazu, dass sich die Menschen wieder an Stränden, Bars und Restaurants drängen, viele von ihnen ohne Maske. Und so fürchte ich, dass es eine zweite Welle wie in Europa geben wird". Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro hat die Schwere des Virus stets heruntergespielt, trotz einer eigenen Infektion. Die Bevölkerung hat er ermutigt, wieder in ihr normales Leben zurückzukehren, damit sich die Wirtschaft vom voraussichtlich tiefsten Einbruch erholen kann, den Brasilien jemals zu verzeichnen hatte.

