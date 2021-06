O-TON CDU-VORSITZENDER ARMIN LASCHET ("Die CDU ist das Bollwerk gegen Extremismus. Die CDU hat bei dieser Wahl mehr Stimmen errungen als AfD und Linke zusammen. (Weißblitz) Und für die Bundespartei, das war heute im Präsidium und im Bundesvorstand die einhellige Einschätzung, gibt dies natürlich Rückenwind.") O-TON TINO CHRUPALLA, AFD-BUNDESSPRECHER ("Als Erfolg möchte ich auch hier klarstellen, dass wir gerade in der Wähler-Kohorte der Unter-30-Jährigen zugelegt haben beziehungsweise sogar stärkste Partei geworden sind. Gerade die Jungwähler haben wir mobilisieren können, die AfD zu wählen. Auch das, denke ich, ist ein starkes Zeichen.") O-TON LINKEN-VORSITZENDE SUSANNE HENNIG-WELLSOW ("Die Linke in Sachsen-Anhalt hat von vornherein einen schwierigen Wahlkampf führen müssen. Wir sind natürlich auch enttäuscht. Für uns ist es ein schmerzhafter Dämpfer, tatsächlich mit elf Prozent in den sachsen-anhaltinischen Landtag einzuziehen.") O-TON SPD-VORSITZENDE SASKIA ESKEN ("Wir haben aber auch gesehen, dass wir in Sachsen-Anhalt und in anderen ostdeutschen Bundesländern ganz besonders, aber in ganz Deutschland, mit unserem Kanzlerkandidaten Olaf Scholz einen Mann auf dem Weg in den Bundestagswahlkampf haben, der sich um das Kanzleramt bewirbt, der die stärksten Zustimmungswerte und die höchsten Kompetenzzuschreibungen hat, O-TON FDP-VORSITZENDER CHRISTIAN LINDNER ("Wir haben uns außerordentlich mit Lydia Hüskens und ihrem Team über diesen Wahlerfolg gefreut. Im Heimatbundesland von Hans-Dietrich Genscher ist die FDP nun wieder im Landtag vertreten. Es gibt dort nun wieder eine Stimme für unsere liberalen Werte.") O-TON GRÜNEN-VORSITZENDER ROBERT HABECK ("Nicht verschweigen will ich, darüber haben wir auch intensiv gesprochen, dass die letzten drei Wochen vielleicht sicherlich kein Rückenwind waren für die wahlkämpfenden Kollegen in Sachsen-Anhalt. Und die Diskussionen, die auf der Bundesebene geführt wurden, sicherlich nicht geholfen haben, ein stärkeres Ergebnis nach vorne zu bringen.")

Mehr