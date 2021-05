Mehr Rechte für Genesene und Geimpfte: Die Bundesregierung hat die Verordnung zu den Rechten von Geimpften und Genesenen in der Pandemie beschlossen. Dies teilte Justizministerin Christine Lambrecht von der SPD am Dienstag in Berlin mit. Sie sagte: O-Ton:"Und deshalb ist es gut. Und ich freue mich sehr darüber, dass das Bundeskabinett heute beschlossen hat, dass wir Grundrechts-Einschränkungen in Bezug auf Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen für geimpfte Menschen, Vollimpfung und für genesene Menschen mit einem PCR-Attest zurücknehmen, dass wir diese Einschränkungen in Zukunft nicht mehr haben werden."),WEISSBLITZ "Wir haben klare Absprachen miteinander, dass es wichtig ist, dass Grundrechte, dass dieses verfassungsrechtliche Prinzip jetzt wieder gilt. Wenn der Grund wegfällt, keine Einschränkungen mehr gegeben sind. Das können wir machen für Geimpfte und für Genesene, weil eben hier wissenschaftlich feststeht, dass eine deutlich geringeres Risiko der Infektion von diesen Personen ausgeht. Für die machen wir das jetzt. Das ist der erste wichtige Schritt in die richtige Richtung. Und wenn die Inzidenz-Zahlen weiterhin weiter so sich entwickeln, so positiv sich entwickeln, dann werden wir sicherlich auch weitere Schritte gehen können.". Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Markus Söder ging schon einen Schritt weiter und sagte zu diesem Thema am Dienstag in München: O-Ton: Der Freistaat Bayern hat sich entschieden, die Bundesverordnung schneller umzusetzen und bereits ab 6. Mai, damit würde es sogar zwei Tage schneller sein, als die Bundesverordnung in Kraft tritt, weil wir glauben, dass ist ein wichtiger Ansatz. Wir haben jetzt schon beschlossen, dass es für Geimpfte, also zweimal Geimpfte und Genesene keine Testpflicht mehr geben wird. Aber wir gehen einen Schritt weiter: Nicht nur die Nichtanwendung von Quarantäne-Regeln gilt, sondern keine Anrechnung bei Kontaktbeschränkungen und keine Ausgangssperre für voll Geimpfte und Genesene.". Jetzt steht laut Kabinett in Berlin noch die Zustimmung von Bundestag und Bundesrat zur deutschlandweiten Regelung aus. Man gehe davon aus, dass der Bundesrat am Freitag zustimmen könne, so dass die Verordnung schon am Wochenende gelten werde.

