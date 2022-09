STORY: Auf der Suche nach Abkühlung am Strand von Santa Monica, Kalifornien. Die verspricht immerhin der weite Pazifik, zumal es auch in den Häusern heißer werden könnte. Denn angesichts einer Rekordhitze in Teilen des US-Westküstenstaates haben Netzbetreiber die Bürger aufgerufen, insbesondere am späten Nachmittag Energie zu sparen. Von 16.00 bis 21.00 Uhr sollten möglichst keine Großgeräte angestellt werden, hieß es. In dieser Zeit gehe die Stromerzeugung durch Solarenergie und Wasserkraft zurück, während insbesondere Klimaanlagen noch viel Energie ziehen. Deren Einsatz bestätigte diese junge Frau: “Ich lebe in einer Wohnung. Viele Leute nutzen Klimaanlagen und Ventilatoren und alles, um ihre Umgebung runterzukühlen. Das verursacht natürlich Stromausfälle, die hatten wir auch kürzlich. Das passiert zufällig, keine Frage. Aber prinzipiell, klar, alle nutzen Klimaanlagen." Derzeit ist wegen der aktuellen Hitzewelle eine offizielle Warnung in Kraft. In der kalifornischen Hauptstadt Sacramento wurden nach Angaben des Nationalen Wetterdienstes rekordverdächtige 46 Grad erwartet. Zudem wurden Auswirkungen des Hurrikans Kay lokal möglicherweise auch auf die Temperaturen befürchtet.

