Erstmals hat die Zahl der Todesopfer durch das neuartige Coronavirus nun die der Sars-Pandemie vor 17 Jahren überstiegen. Mit über 80 neuen Todesfällen erhöhte sich die Gesamtzahl der Opfer am Sonntag weltweit auf über 800. An Sars waren 774 Menschen gestorben und 8096 infiziert. Die Zahl der bestätigten Coronaerkrankten stieg am Sonntag in China auf fast 40.000. Außerhalb Chinas sind bislang mehr als 300 Infektionen bestätigt. In Großbritannien landete am Sonntag eine Maschine aus Wuhan, in der etwa 20 deutsche Rückkehrer an Bord waren. Sie wurden ebenfalls am Sonntag in Berlin erwartet. Nach ihrer Ankunft sollen sie in einem Extraflügel des DRK-Klinikums in Köpenick untergebracht werden. Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci: "Es werden sofort Abstriche gemacht durch Amtsarzt und Charité wird diese Tests durchführen. Wir hoffen alle sehr, dass alle Fälle negativ sind. Hier ist gesichert, dass die Gäste 14 Tage isoliert bleiben und für den Ernstfall, dass wir doch einen positiven Fall haben, ist die Charité gut vorbereitet mit dem Institut für Virologie und mit der besser ausgestatteten Sonderisolierstation." Der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zufolge hat sich in den vergangenen vier Tagen die Zahl der neuen Fälle in der besonders betroffenen chinesischen Provinz Hubei stabilisiert. Zwar seien das gute Nachrichten, sagt Mike Ryan, Leiter des WHO-Notfallsprogramms. Allerdings handle es sich nicht um einen Rückgang. "Das können einfach nur vier Tage Ruhe vor dem Sturm sein", sagt er der Nachrichtenagentur Reuters.