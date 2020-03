Applaus im spanischen Parlament in Madrid am Donnerstag - für die Ärzte und Pflegekräfte in den Krankenhäusern, die momentan an ihre Grenzen gehen. Seit dem 14. März dürfen Spanierinnen und Spanier ihr Haus nur noch verlassen, um einzukaufen oder um zur Arbeit zu gelangen. Das Gesundheitssystem ist überfordert. Eine Verlängerung der Ausgangssperre bis zum 11. April ist bereits in Arbeit. Premierminister Pedro Sanchez trat am Donnerstag an das Rednerpult im Parlament, um auch noch den letzten zweifelnden Minister von dieser Maßnahme zu überzeugen. "Ich bin überzeugt davon, dass die einzig wirksame Option gegen das Virus die soziale Isolation ist. Unabhängig von unserer politischen Ausrichtung, sind alle davon überzeugt." Spanien ist weltweit, laut den Zahlen der Johns Hopkins Universität, das Land mit den zweitmeisten Todesfällen, hinter Italien. Wie dramatisch die Lage im Land wirklich ist, drücken auch die Zahlen aus. Das machte Oppositionsführer Pablo Casado im Parlament noch einmal deutlich: "In den letzten 24 Stunden sind 738 Menschen an dem Virus gestorben. Mehr als das Doppelte an Personen, die in diesen Raum passen, an einem einzigen Tag. Das ist schrecklich. Insgesamt haben wir hier mehr Opfer als in China. 3500 Tote - 3500 zerstörte Leben, von zerstörten Familien, die nicht einmal in der Lage waren, den Opfern in ihren letzten Momenten Gesellschaft zu leisten." Das öffentliche Leben findet in Spanien seit 11 Tagen nicht mehr statt. Schulen, Restaurants, Bars und die meisten Geschäfte sind geschlossen. Bei Zuwiderhandeln drohen Geldbußen und sogar Haftstrafen. Um den spanischen Krankenhäusern zu helfen, waren am Sonntag bereits medizinische Ausrüstung und Fachpersonal aus Russland entsandt worden.