STORY: Verzweiflung bei Angehörigen und Freunden in dem kleinen nordmexikanischen Ort Sabinas im Bundesstaat Coahuila am Mittwoch. Offiziellen Angaben zufolge sind nach einem Einsturz in einem Kohlebergwerk mehrere Kumpel verschüttet. Die Bürgermeisterin Diana Haro versucht den Menschen Mut zu machen: "Wir wissen, was Sie gerade durchmachen. Sie sind verunsichert und verzweifelt. Wir verstehen das. Wir sind bei Ihnen und wir werden nicht ruhen, bis die Sache vorbei ist." Auch der mexikanische Präsident Andres Manuel Lopez Obrador sagte am Mittwoch, dass er hoffe, dass man die Bergleute unversehrt bergen könne. Der Einsturz in dem Kohlebergwerk hat eine Überflutung im Inneren der Mine ausgelöst. Über 90 Soldaten, Spezialisten und Rettungshunde seien vor Ort. Die Kohlemine wurde erst im Januar in Betrieb genommen.

