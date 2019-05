Festnahmen in Frankreich: Unter anderem dieser Mann ist laut Frankreichs Innenminister als ein Verdächtiger festgenommen worden. Die Polizei ermittele gegen ihn im Zusammenhang mit dem Paketbombenanschlag von vergangener Woche in Lyon, im Südosten Frankreichs. Der Innenminister Christophe Castaner teilte via Twitter mit, wegen der Paketbombe sei zunächst ein Verdächtiger festgenommen worden. Er danke der Anti-Terrorpolizei und anderen Sicherheitskräften. Deren gemeinsame Aktion sei erfolgreich gewesen. 13 Menschen waren bei dem Anschlag verletzt worden. Nähere Einzelheiten zu den Festnahmen wurden zunächst nicht bekannt. Aufnahme von Überwachungskameras zeigten einen teilweise maskierten Mann, der mit dem Fahrrad unterwegs war und eine Tasche außerhalb einer Filiale einer beliebten Bäckerei-Kette abgelegt hatte. Laut Sicherheitskräften waren in diesem explosiven Material mitten am helllichten Tage auch Schrauben und andere gefährliche Teile enthalten. Deshalb gelte hier auch Terrorverdacht.