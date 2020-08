Verschlossene Tore am Donnerstag am Gerhart-Hauptmann-Gymnasium in Berlin. Nach Medienberichten war hier eine Lehrkraft positiv auf Corona getestet worden. Nur wenige Tage nach dem Start ins neue Schuljahr soll das Gymnasium nun bis zum 24. August geschlossen bleiben. Nach Angaben des Berliner Tagesspiegel sollen mindestens acht Schulen in der Hauptstadt von aktuellen Corona-Infektionen betroffen sein. In Berlin laufen die Schulen seit Beginn der Woche im Regelbetrieb ohne Abstandsregeln in den Klassen. Innerhalb des Schulgebäudes muss eine Maske getragen werden, allerdings nicht im Unterricht. Berlins Innensenator Andreas Geisel sagte am Donnerstag: "Nicht die Schulen sind das Problem. Das Problem ist, wenn im privaten Bereich die Hygieneregeln verletzt werden und dann Infektionen in Schulen getragen werden. Das heißt, der beste Schutz für Schulen und Kindertagesstätten ist es, sich an diese Hygieneregeln zu halten, das zu respektieren, Mund-Nasen-Schutz zu tragen, wenn man nicht gerade in einer Situation ist wie wir hier gerade. Aber jeder kann dazu beitragen und dann sind auch die Schulen und Kindertagesstätten geschützt." Auch eine Schule in Nordrhein-Westfalen, wo am Mittwoch das neue Schuljahr gestartet war, musste coronabedingt wieder schließen. An der Martinischule in Viersen wurde eine Lehrerin positiv getestet. Sie hatte nach Medienberichten zwar keinen Kontakt zu Schülern, hatte aber an einer Lehrerkonferenz teilgenommen. In Nordrhein-Westfalen gilt für ältere Schüler auch im Unterricht eine Maskenpflicht. Unterdessen steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland weiter. Wie das Robert-Koch-Institut in Berlin am Donnerstag mitteilte, wurden in den vergangenen 24 Stunden 1445 neue Fälle gemeldet, der höchste Wert seit dem 1. Mai.

