Mehrere Tote bei Angriff auf pakistanische Börse: Bei einen Angriff auf die pakistanische Börse in der Stadt Karatschi sind nach Angaben der Sicherheitskräfte am Montag alle vier Angreifer ums Leben gekommen. Außerdem seien mindestens zwei weitere Menschen getötet worden. Zunächst bekannte sich niemand zu dem Attentat. Alle vier Attentäter seien von Sicherheitskräften getötet worden, sie seien in einem silbernen Corolla-Wagen gekommen, sagte der Polizeichef von Karatschi, Ghulam Nabi Memon. Die Angreifer warfen zunächst eine Handgranate und eröffneten dann das Feuer auf einen Sicherheitsposten vor dem Börsengebäude. Dieses liegt in einer Hochsicherheitszone, in der sich auch viele Bankzentralen befinden. Nach etwaigen weiteren Beteiligten oder Hinterleuten des Anschlages werde gefahndet, erklärte der Polizeichef. Karatschi ist die größte Stadt Pakistans und gilt auch als relativ wichtiger Finanz-Handelsplatz. Der Handel an der Börse dort ist laut deren Leitung während des Anschlages nicht ausgesetzt worden.