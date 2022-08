STORY: Dramatisches Busunglück am Samstag in Kroatien. Mehrere Menschen sind in einem Reisebus, der auf dem Weg von Polen nach Zagreb war, ums Leben gekommen. Und Dutzende Personen wurden offiziellen Angaben zufolge verletzt. Ein Sprecher des polnischen Außenministeriums sagte, dass es sich bei allen Opfern um Staatsbürger des Landes handeln würde. Der Bus war in Warschau zugelassen. Der Unfall ereignete sich am frühen Samstagmorgen auf einer Autobahn, rund 80 Kilometer nördlich von der kroatischen Hauptstadt Zagreb. Während der Ferienzeit herrscht hier in der Regel intensiver Verkehr. Zur Unglücksursache gibt es bisher noch keine genauen Informationen. Laut Medienberichten würden die Behörden jedoch nach ersten Untersuchungen davon ausgehen, dass der Fahrer hinter dem Steuer eingeschlafen war.

Mehr