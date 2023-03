STORY: Bei Luftangriffen auf Ziele in der Ukraine sind nach Angaben der Behörden in der Nacht zu Mittwoch insgesamt mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Zunächst habe der Kreml Angriffe auf Ziele bei Kiew fliegen lassen, dann auf zwei Wohngebäude hier in Saporischschja. Mindestens ein Mensch sei in der Stadt getötet worden, erklären die ukrainischen Behörden. 25 Verletzte seien ins Krankenhaus gebracht worden. Diese Frau berichtet, sie sei dem Angriff gerade noch entkommen. Oleksandra Pavlova / Anwohnerin: "Als erstes diese Explosion. Es ist gut, dass wir gleich auf den Gang gelaufen sind. Wenn wir im Schlafzimmer oder in der Küche gewesen wäre, hätten uns Glassplitter verletzt." Hier in der Nähe von Kiew, in Rschyschtschiw, rund 60 Kilometer südlich der Hauptstadt, kamen nach Angaben der Einsatzkräfte vier Menschen ums Leben. Dort seien zwei Schlafsäle einer Bildungseinrichtung durch einen Drohnenangriff zum Teil zerstört worden. Zwanzig Menschen wurden laut Behörden ins Krankenhaus gebracht. Eine Sprecherin der Polizei in der Region Kiew sprach am Vormittag von mehreren Vermissten. Iryna Pryanischnikova / Polizei Region Kiew: "Zunächst waren es fünf. Dann wurde eine tote Person gefunden, so dass wir nun nach vier Vermissten suchen. Wir hoffen, sie noch lebend aus den Trümmern zu finden. Es könnte auch sein, dass sie sich gar nicht in dem Schlafsaal befanden als der Angriff erfolgte." Auch im Osten der Ukraine soll es zu weiteren Luftangriffen gekommen sein. Diese Bilder zeigen Zerstörung im von Russland kontrollierten Donezk. Die Trümmer sollen die Folge eines Raketenangriffs in der Nacht zum Mittwoch sein, der Teile einer Wasserversorgungsanlage zerstört haben soll. Ein Beamter des russischen Untersuchungskomitees in Donezk sagte, die Anlage sei von einer ballistischen Rakete aus der Sowjetzeit, getroffen worden. Diese sei von ukrainischen Streitkräften abgefeuert worden, so die Behauptung. Die Angaben beider Seiten sind nicht unabhängig überprüfbar.

Mehr