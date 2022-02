Razzien und Festnahmen in der Provinz Buenos Aires. Denn mehrere Kokain-Konsumenten sind gestorben oder im Krankenhaus gelandet. Es wird vermutet, dass sie Drogen verwendet haben, denen giftige Substanzen beigemischt wurden. Es gab mehrere Festnahmen. Aber die Ermittlungen dauern noch an. Die Verwandte eines Opfers, das zurzeit in einer Klinik behandelt wird, ist verzweifelt: ''Er ist in einem ernsten Zustand. Sie haben uns gerade den medizinischen Befund gegeben." - "Was, meinen Sie, ist passiert?" - "Er hat Drogen mit Rattengift genommen." Rund 50 Personen sollen sich örtlichen Medien zufolge in Krankenhäusern befinden. Die Behörden gehen davon aus, dass die Drogenbande die Kosten senken wollte, weil sie sich in Revierkämpfen mit rivalisierenden Gruppen befindet.

Mehr