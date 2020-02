Bekommt man als Steuerschuldner Probleme bei der Ausreise?

Ein prominenter, wohnhaft in Florida, 6-stellige Steuerschulden in Deutschland. Er ist die Tage problemlos in Deutschland eingereist. Es wurde angedeutet das er Probleme bei der Ausreise bekommen kann? Ist das richtig und was ist damit gemeint? Wegen der Steuerschulden kann er doch nicht in Haft genommen werden? Er hat ja keinen Betrug gemacht, sondern sein Gewerbe wurde vom Finanzamt nur als Hobby anerkannt.