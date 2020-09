Mehrere Personen sind im indischen Bhiwandi, gelegen am Rande der Millionen-Metropole Mumbai, getötet worden, nachdem am Montag vor Sonnenaufgang ein dreistöckiges Wohngebäude eingestürzt war. Ein Beamter der Katastrophenschutzbehörde informierte, dass bis zu 25 Menschen in den Ruinen eingeschlossen sein sollen. "Wie sie sehen können, sind die Platten des Gebäudes oben rechts gekippt. Das Gebäude steht schief und diese Platten liegen auf Säulen. Es ist also eine sehr schwierige Aufgabe, einen Weg ins Innere zu finden. Denn wenn es zusammenbricht, werden wir viele Probleme haben. Deshalb führen wir am Anfang einfache Rettungsaktionen durch ohne schweres Gerät zu verwenden. Denn die großen Maschinen könnten das Gebäude zum Einsturz bringen. Deshalb führen wir bis zu 50 % manuelle Rettungen durch und verwenden Ausrüstung, die wir manuell benutzen können." Gebäudeeinstürze sind in Indien an der Tagesordnung, insbesondere während der Monsunregenfälle. Oft liegt es daran, dass Gebäude in die Jahre gekommen sind oder illegal erbaut wurden. Wie es zum dem aktuellen Vorfall in Bhiwandi kommen konnte, ist bisher noch nicht klar.

