Heftige Überflutungen nach starken Regenfällen am Wochenende in Südafrika. In der Gegend von East London am östlichen Kap sind dadurch viele Menschen ums Leben gekommen. Hunderte wurden obdachlos. Doch die Hilfe läuft, wie Khuselwa Rantjie, die Sprecherin der örtlichen Regional-Regierung betonte: "Wir freuen uns darüber, ihnen berichten zu können, dass wir seit Beginn der Katastrophe Lebensmittelpakete an die betroffenen Gemeinden verteilt haben. Und dass wir Notunterkünfte stellen konnten für Menschen, denen alles genommen wurde - darunter auch diejenigen, die ihre Angehörigen verloren haben." Wissenschaftler vermuten, dass der Klimawandel Ursache für die zunehmenden Überschwemmungen und Dürren an der Ostküste Südafrikas ist. East London liegt zwischen Durban und Port Elizabeth. Die Stadt hat rund 500.000 Einwohner.

