Der Drogenkrieg in Mexiko hat weitere Opfer gefordert. 16 Mitglieder verfeindeter Banden starben am Mittwoch im Bundesstaat Sinaloa. Die Polizei vermutet, dass sie sich eine Schießerei geliefert hatten. O-TON CRISTOBAL CASTANEDA, MINISTER FÜR ÖFFENTLICHE SICHERHEIT IN SINALOA: "Es handelt sich ganz klar um Verbrecherbanden, die in diesem Gebiet operieren und die um die Vorherrschaft konkurrieren. Nur um mal einen Eindruck zu vermitteln: Seit dem 29. Mai haben wir 40 Gewehre, fünf leichte Maschinengewehre, zwei Scharfschützengewehre, zehn Granaten unterschiedlichen Typs, 35.612 Schuss Munition und 24 Fahrzeuge beschlagnahmt. Alleine in der Region Tepuche." Sinaloa ist bekannt durch das gleichnamige Kartell von Joaquin Guzman, genannt El Chapo, der derzeit in den USA eine Haftstrafe verbüßt. Verfeindete Banden kämpfen dort immer wieder um die Macht über bestimmte Gebiete. Der mexikanische Drogenkrieg, bei dem das Militär und die Polizei gegen teilweise verfeindete Drogenkartelle kämpfen, hat bereits Hunderttausende Menschen das Leben gekostet. Allein im März 2020 wurden etwa 3000 Menschen ermordet.