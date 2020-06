In El Salvador sind mehrere Menschen im Zuge des Tropensturms "Amanda" gestorben. Durch die heftigen Regenfälle ist der Fluss in der Hauptstadt San Salvador mit Wasser übergelaufen. Die Stadt stand zum Teil unter Wasser, die Behörden berichteten von Erdrutschen außerhalb der Hauptstadt. Unter anderem war ein achtjähriger Junge gestorben, weil das Haus, in dem er sich befand, einstürzte. Die Regierung teilte mit, dass mindestens 14 Menschen im Zuge des Sturms ums Leben gekommen sind. Das nationale Hurrikanzentrum der USA sagte, dass Sturm Amanda und seine Folgen Regenmengen von 10 bis 15 Zentimetern über El Salvador, Süd-Guatemala, West-Honduras und Süd-Mexiko bringen wird. Diese Wassermengen könnte demnach "lebensbedrohliche Sturzfluten und Schlammlawinen auslösen, auch nach Ende der Regenfälle. Amanda hatte zum Teil eine Sturmgeschwindigkeit von etwa 65 Stundenkilometern.